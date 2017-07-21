По Харьковом взорвали банкомат "Приватбанка"

1302 просмотра
Пятница, 21 июля 2017, 12:12

Неизвестные взорвали банкомат "Приватбанка" в поселке Покотиловка Харьковской области.

Обстоятельства повреждения устанавливают полицейские, информирует в пятницу полиция Харьковщины.

"В ходе проведения первоочередных мероприятий было установлено, что около 4:00 трое неизвестных, одетых в темную одежду (один был в маске, а двое - в мотоциклетных касках), неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и совершили кражу кассеты с денежными средствами на сумму больше 45000 гривен ", - говорится в сообщении.

 

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

 
Банкомат находился в магазине "Брусничка"

Полиция разыскивает причастных к этому преступлению.

Украинская правда

Темы: криминал банки Харьковская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Послы G7 призвали расследовать убийство Шеремета и наказать виновных 20 июля 2017, 14:13
В МВД мгновенно смыли напоминание об убийстве Шеремета 20 июля 2017, 13:27
В Киеве возле ТЦ неизвестные расстреляли мужчину из автомата 20 июля 2017, 01:01
powered by lun.ua
Главные новости
Посол ЕС: проверка е-деклараций должна проходить значительно быстрее
Полторак: РФ может использовать для агрессии учения с Беларусью
Задержан еще один экс-беркутовец, который бил евромайдановцев – юрист
Генпрокуратура просит РФ выдать боевика-палача с ОРДО
Все новости
Девушка с фотоаппаратом

Как Анастасия Власова снимает войну, переселенцев и молодежь Донбасса

Такие же люди

Все, что вам будет интересно знать о жизни незрячих