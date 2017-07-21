В России запретили анонимность в мессенджерах и VPN

Государственная дума России приняла в третьем, окончательном, чтении законы, которые запрещают использовать инструменты обхода блокировки сайтов и обязывают устанавливать владельцев аккаунтов мессенджеров.

Об этом сообщила "Медуза".

Закон о запрете использования инструментов обхода блокировки ресурсов запрещает анонимайзеры и VPN, которые не ограничивают доступ к сайтам, которые входят в реестр запрещенных. Следить за такими инструментами будет Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел РФ. Закон должен вступить в силу 1 ноября 2017 года.

Закон о регулировании мессенджеров обязывает администрации сервисов устанавливать личность собственников аккаунтов через номер телефона. В Госдуме России объяснили, что через суд людей будут отключать от ресурсов. Положение решения заработают с 1 января 2018 года.

Кроме того, в России приняли закон, который усиливает контроль за продажей SIM-карт. Согласно закону для покупки SIM-карт нужно предоставить достоверные паспортные данные.