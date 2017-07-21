Поляков не признается, будет ли вносить залог

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Пятница, 21 июля 2017, 15:52

Народный депутат фракции "Народный фронт" Максим Поляков ушел от ответов на вопросы, есть ли у него деньги на залог и позволит ли надеть на себя браслет.

Такой вывод можно сделать из его ответов на вопросы журналистов после заседания суда в пятницу.

"Я буду делать все, что не нарушает Конституцию Украины. Ну, вы же видели решение Конституционного суда Украины, где четко написано, что ограничивать народного депутата невозможно, так как он выполняет прямые функции в государстве", - сказал Поляков.

На вопрос, ограничивает ли залог функции депутата, он ответил: "Вы адвокатам задайте вопросы залога более конкретные. Я вам сказал, что я знаю, и то, что отвечаю".

Когда журналисты спросили, есть ли в Полякова сумма для залога, он посоветовал посмотреть в его декларацию:

"Ну, вы же читаете мою декларацию. Посмотрите - есть у меня сумма или нет", - ответил нардеп.

Также он уклонился от ответа на вопрос, позволит надеть на себя браслет.

"Выводы делайте из того, что я прокомментировал, и из того, что сказали мои адвокаты", - сказал Поляков.

Как сообщалось, Соломенский районный суд Киева определил залог народному депутату Максиму Полякову, который фигурирует в "янтарной делу", в размере 304 000 гривен.

Олег Твердь для УП

Темы: янтарь суд Антикоррупционная прокуратура НАБУ
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