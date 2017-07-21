Суд определил Полякову залог и электронный браслет

Соломенский районный суд Киева определил залог народному депутату Максиму Полякову, который фигурирует в "янтарном деле", в размере 304 тысяч гривен.



Об этом сообщает в пятницу "Укринформ".

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые просили о залоге 0,5 млн гривен.

В то же время суд обязал Полякова носить электронный браслет слежения, запретил покидать города Киев и Умань (Черкасская область), обязал сдать загранпаспорта и не общаться с другими фигурантами уголовного производства, передают "Українські новини".

Мера пресечения действует до 19 августа включительно.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, 11 июля Верховная Рада лишила Полякова неприкосновенности, но не позволила его задержание и арест. 13 июля народному депутату вручили подозрение.



Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря.



Кроме Полякова в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат, которого недавно исключили из фракции БПП.

