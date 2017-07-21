Активистка Femen в полиции, адвоката не пускают

3190 просмотров
Пятница, 21 июля 2017, 20:24

Адвокат активистки Femen Анджелины Диаш де Кинташ, которая обнажилась в Администрации президента Украины, заявил, что его клиентку несколько часов удерживают правоохранители.

Об этом защитник Ярослав Яценко написал на своем Facebook.

"Нахожусь в помещении Печерского управления полиции по улице Московской, 30. Уже около двух часов здесь, а до этого еще 3 часа в другом неизвестном месте, удерживают активистку Femen, которая провела днем акцию во время пресс-конференции Порошенко и Лукашенко", - сообщил он.

Яценко отметил, что уже два часа не может попасть к своей клиентке.

"При мне к ней пропустили работников СБУ, ее на моих глазах трижды проводили по помещению управления. Сделал заявление на 102 и подал письменное заявление о преступлении нарушения права на защиту", - добавил он.

По словам адвоката, Анжелина смогла пообщаться по телефону с журналистами и сообщила им, что ее вещи изъяли и пытались навязать адвоката из системы бесплатной правовой помощи.

Как известно, в пятницу во время торжественной встречи президента Украины и президента Беларуси женщина расстегнула свою рубашку, под которой не было одежды, и начала выкрикивать "Жыве Беларусь!"

В 2011 году три представительницы женского движения Femen исчезли вМинске после того, как провели акцию в Белоруссии 19 декабря.

Через день пропавшие участницы топлес-движения Femen вышли на связь и рассказали, как их пытали белорусские КГБшники.

Украинская правда

Темы: Лукашенко Порошенко акции полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Стало известно, как в АП попала обнажившаяся активистка 21 июля 2017, 18:57
Говорим об экономике, думаем о политике: с чем Лукашенко приехал в Киев 21 июля 2017, 17:23
Главу Госпогранслужбы, который потерял сознание в АП, отправили в больницу 21 июля 2017, 16:23
powered by lun.ua
Главные новости
В результате обстрела Марьинки ранены 4 человека, среди них 2 детей
МИД требует от России прекратить вооруженные провокации
Одесский НПЗ конфискован в пользу государства
Россия отказалась отдавать Украине 21 экс-беркутовца
Все новости
С музыкой в сердце

Как девочка с аутизмом покорила виолончель

Правила жизни

Павел Шеремет: Каждый день – как последний