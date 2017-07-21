На зустрічі Лукашенка і Порошенка жінка з голими грудьми кричала "Живе Білорусь"
Урочисту зустріч президента України та президента Білорусі намагалася зірвати жінка, яка показала свої груди в будівлі адміністрації і викрикувала "Живе Білорусь".
Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.
Жінка розщібнула свою сорочку і почала викрикувати "Живе Білорусь!"
Її одразу схопили охоронці та вивели з зали урочистих подій АП.
Як повідомили УП у Femen жінку звати Анжеліна Діаш.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснює офіційний візит до України 20-21 липня.
ВІДЭА— Радыё Свабода (@svaboda) July 21, 2017
Аголеная жанчына выбегла перад Лукашэнкам і Парашэнкам з надпісам «Жыве Беларусь» на грудзях.
Падрабязнасьці:https://t.co/y07xhHsccu pic.twitter.com/XXiHjCYsXN
Як повідомляла його прес-служба, заплановано його переговори з президентом України Петром Порошенком у форматі "один на один" і в розширеному складі.
В Києві президента Білорусі Олександра Лукашенка зустрічали пікетом.
Роман Кравець, УП