В Мосуле в ходе операций против ИГИЛ задержаны 26 иностранцев

В Мосуле сотрудники иракских служб безопасности задержали 26 иностранцев по подозрению в причастности к деятельности террористической группировки ИГИЛ.

Об этом сообщает агентство АР.

Среди задержанных были двое мужчин, восемь детей и 16 женщин. Их перевезли в Багдад.

Некоторые из задержанных родом из Чечни, а женщины, чьи мужья присоединились к боевикам, были из России, Ирана, Сирии, Франции, Бельгии и Германии.

Сотрудники посольства Франции и Германии посетили арестованных женщин.

Отмечается, что детей передадут властям стран их происхождения. Женщинам предъявят обвинения в терроризме.