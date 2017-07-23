Волкер и Йованович приехали в зону АТО

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Воскресенье, 23 июля 2017, 14:37

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в Украине Мари Йованович начали визит в зону АТО.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, они посетили штаб оперативно-тактического группировки "Донецк".

Также в делегации представителей США - сотрудник Госдепартамента Лейн Бал, военный атташе при посольстве США в Украине полковник Пол Шмитт и другие должностные лица.

Делегацию из стороны Вооруженных Сил Украины сопровождали руководитель АТО на территории Донецкой и Луганской областей Александр Локота, директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Минобороны Анатолий Петренко.

"Гости ознакомились со спецификой управления военными формированиями при ведении боевых действий, структурой и организацией военным управлением и тому подобное. Украинские военные получили высокую оценку от американских коллег", - сообщили в штабе АТО.

Темы: США Донбасс АТО
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