Волкер і Йованович приїхали в зону АТО

323 перегляди
Неділя, 23 липня 2017, 14:37

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер та посол США в Україні Марі Йованович розпочали візит в зону АТО.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, вони відвідали штаб оперативно-тактичного угрупування "Донецьк".

Також у делегації представників США – співробітник Держдепартаменту Лейн Бал, військовий аташе при посольстві США в Україні полковник Пол Шмітт та інші посадові особи.

Делегацію зі сторони Збройних Сил України супроводжували керівник АТО на території Донецької та Луганської областей Олександр Локота, директор Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міноборони Анатолій Петренко.

"Гості ознайомились зі специфікою керування військовими формуваннями під час ведення бойових дій, структурою та організацією військовим управлінням тощо. Українські військові отримали високу оцінку від американських колег", - повідомили в штабі АТО.

Теми: США Донбас АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Пентагоні допустили можливість війни з КНДР 23 липня 2017, 11:11
У Кремлі прокоментували новий законопроект про санкції США проти РФ 23 липня 2017, 03:46
Посол РФ в США Кисляк закінчив свою місію у Вашингтоні 23 липня 2017, 02:30
powered by lun.ua
Головні новини
Клімкін: скандал із Siemens буде уроком бізнесу
Московський суд заочно арештував прокурора ГПУ в справі Януковича
Німеччина попередила РФ про погіршення відносин через турбіни Siemens - ЗМІ
Доба в АТО: 18 обстрілів, бойовики били з важких мінометів
Усі новини
Слухати

Останній ефір Павла Шеремета

Волонтери

Як сопілкар гурту "КораЛЛІ" поєднує музику і війну