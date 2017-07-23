Пленный военный Агеев: После обмена ГРУшника Ерофеева убили

Пленный российский военнослужащий Виктор Агеев заявил, что после обмена задержанного на Донбассе российского ГРУшника Евгения Ерофеева в РФ "убрали".

Об этом Агеев заявил в комментарии "Новой газете".

"Даже если потом когда-то вернусь в Россию - то что дальше?" - отметил Агеев в беседе с журналистом.

"Слышал, что стало с ГРУшником Ерофеевым, когда он вернулся? Его просто убрали. Убил. Я знаю точно. Об этом все говорят: и там, и здесь, по эту сторону. Все знают, что с ним это сделали. Потому что говорил лишнего", - заявил Агеев.

"Просто так не стали бы говорить. Я уверен. Хотя уже ни в чем нет уверенности", - добавил он.

Как известно, российские военные ГРУ ВС РФ Александр Александров и Евгений Ерофеев были задержаны в мае 2015 года на Донбассе после боя вблизи города Счастье Луганской области.

Коллегия судей Голосеевского райсуда Киева признала Александрова и Ерофеева виновными в ведении агрессивной войны по предварительному сговору, содействии террористической организации и осуществлении теракта.

Ерофеева приговорили к 14 годам с конфискацией всего имущества. Александрову также присудили 14 лет с конфискацией.

25 мая 2016 года состоялся обмен задержанной россиянами на Донбассе и политзаключенной в РФ Надежды Савченко на российских ГРУшников, которых отправили в Москву.