Правоохранители советуют перенести матч из Мариуполя в другой город

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Понедельник, 24 июля 2017, 09:29

Министерство внутренних дел и Управление госохраны рекомендуют перенести футбольный матч 7 тура Премьер-лиги, запланированный на 26 августа, из Мариуполя в другой город.

Об этом говорится в письмах от ведомств, сообщает клуб "Динамо Киев".

В МВД считают проведение матча на мариупольском стадионе "Ильичевск" нецелесообразным, так как в прифронтовом Мариуполе уже год как объявлена "реальная террористическая угроза", в зоне АТО обострились боевые действия, а ко Дню независимости Украины (24 августа) риск может возрасти.

 

В Службе безопасности Украины добавляют, что на матч могут приехать боевики так называемой "ДНР" – и попытаться дестабилизировать ситуацию.

 

А в Управлении государственной охраны рекомендуют перенести матч на нейтральную территории с безопасным расстоянием от боевых действий, чтобы можно было обеспечить безопасность охраняемых лиц, если они пожелают посетить игру.

 

Алена Рощенко, УП

Темы: Мариуполь спорт боевые действия
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