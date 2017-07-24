Электрики начали ремонт сети ДФС

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Понедельник, 24 июля 2017, 11:13

Электромонтеры в понедельник утром начали восстанавливать электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, которое прекратилось из-за обстрела боевиков.

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Сегодня в 9.00 бригады энергетиков начали ремонт поврежденных участков линии электропередач Донецкой фильтровальной станции", - говорится в твите.

Как сообщалось, 22 июля около 19:20 Донецкая фильтровальная станция была обесточена и в очередной раз прекратила работу в результате обстрела боевиков.

Позже было получено разрешение со стороны Украины и РФ на выполнение работ по восстановлению электроснабжения ДФС, но осмотр участка не могли начать из-за обстрелов.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО чрезвычайное происшествие
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