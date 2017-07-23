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ДФС: разрешение на ремонтные работы получено, но происходят провокации

Воскресенье, 23 июля 2017, 12:27

Разрешение на выполнение работ по восстановлению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции получено со стороны Украины и РФ, но осмотр участка не начат из-за обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Там отметили, что с 8 утра воскресенья в районе ДФС фиксируются провокации.

В МинТОТ уточнили, что Донецкая фильтровальная станция ​​остановлена из-за обрыва линии электропередач. При этом 1-й подъем Юго-Донбасского водопровода работает.

Ранее Украинская сторона СЦКК сообщила, что 22 июля около 19:20 Донецкая фильтровальная станция была обесточена и в очередной раз прекратила работу.

Согласно сообщению, об инциденте СЦКК сообщили сотрудники станции. При этом через 20 минут боевики ОРДО заявили о якобы обстреле со стороны ВСУ, в результате которого была повреждена линия электросетей, питающих станцию.

Украинская правда

Темы: Донбасс
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