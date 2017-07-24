За пропаганду георгиевской ленты наказали 4 человек

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Понедельник, 24 июля 2017, 13:18

С момента запрета производства и пропаганды георгиевской ленты Национальная полиция составила четыре административных протокола.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос "Українських новин".

По состоянию на 18 июля к ответственности привлекли 4 человека. При этом одного человека в Винницкой области приговорили к 30 суткам общественных работ.

Так, Нацполиция составила и направила в суд 2 админпротоколы в Винницкую область, 1 - Днепропетровскую область и 1 - в Запорожскую область.

Как известно, 16 мая Верховная Рада поддержала законопроект о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты в Украине.

Закон вступил в силу 15 июня.

Темы: декоммунизация
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