Суд разрешил заочно расследовать дело экс-замминистра промполитики Кучера и его сыновей

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Вторник, 25 июля 2017, 01:18

Суд разрешил ГПУ заочное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя Министра промышленной политики Украины - председателя Агентства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Константина Кучера и его сыновей.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как известно, Кучер и его сыновья подозреваются в том, что в 2010 году они по предварительному сговору незаконно завладели государственными средствами на сумму 1,5 млн долларов.

Все трое были объявлены в розыск еще в 2013 году. Их местонахождение неизвестно. Один из сыновей находится в розыске Интерпола.

В апреле 2012 года ГПУ открыла уголовное дело против Константина Кучера и его сыновей Романа и Антона по факту завладения средствами госпредприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова" на сумму 1,5 млн долларов.

Кучер покинул Украину в 2011 году.

В июле этого года стало известно, что Франция предоставила Кучеру статус беженца.

Темы: Генпрокуратура суд
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