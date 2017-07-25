Суд дозволив заочно розслідувати справу екс-заступника міністра промполітики Кучера і його синів

Суд дозволив ГПУ заочне досудове розслідування стосовно колишнього заступника Міністра промислової політики України - голови Агентства з питань оборонно-промислового комплексу Костянтина Кучера і його синів.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Як відомо, Кучер і його сини підозрюються в тому, що в 2010 році вони за попередньою змовою незаконно заволоділи державними коштами на суму 1,5 млн доларів.

Всі троє були оголошені в розшук ще в 2013 році. Їх місцезнаходження невідоме. Один із синів знаходиться в розшуку Інтерполу.

У квітні 2012 року ГПУ порушила кримінальну справу проти Костянтина Кучера і його синів Романа і Антона за фактом заволодіння коштами держпідприємства "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова" на суму 1,5 млн доларів.

Кучер залишив Україну в 2011 році.

У липні цього року стало відомо, що Франція надала Кучеру статус біженця.