Сутки в АТО: Вечером ситуация обострилась, трое военных ВСУ ранены

За минувшие сутки в зоне проведения АТО после 18:00 ситуация обострилась, боевики 27 раз открывали огонь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В результате обстрелов трое украинских военных были ранены.

На Луганском направлении террористы открывали огонь по позициям ВСУ из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов вблизи Донца, Малинового, Катериновки, Новозвановки, Станицы Луганской.

"Около 21 часов группа боевиков, в ходе разведки, пыталась приблизиться к позициям сил АТО недалеко от поселка Трехизбенка. Украинские военные вовремя обнаружили противника и огнем из стрелкового оружия заставили отступить", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении боевики били по украинским укреплениям из гранатометов в районе поселков Лебединское, Красногоровка, Новотроицкое, Широкино. Двое военных ВСУ получили ранения в результате обстрела из стрелкового оружия неподалеку Богдановки. Около 23:00 сепаратисты применяли минометы калибра 120 и 82 мм по Красногоровке.

На Донецком направлении из минометов и гранатометов террористы дважды обстреливали украинские опорные пункты вблизи Авдеевки и на шахты Бутовка. Кроме того, в 21:00 боевики из гранатомета били по силам АТО в районе Светлодарска. В результате этого обстрела военный ВСУ получил ранения.

В штабе АТО отметили, что вечером и ночью практически после каждого обстрела боевиков украинские силы открывали ответный огонь. По оперативным данным у боевиков есть потери, как в живой силе, так и в технике и вооружении.

Отмечается, что ВСУ открывали огонь преимущественно из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.