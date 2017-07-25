С сайта Рады исчез призыв Волкера отбросить партийные интересы

Пресс-служба Верховной Рады удалила слова спецпредставителя США Курта Волкера, где он призывает политическую элиту Украины отбросить узкопартийные интересы ради единства.

Такое наблюдение сделало "Радио Свобода".

Так, в первоначальном сообщении 24 июля в 16:30 на сайте ВР речь шла о том, что Волкер, представляющий США на переговорах об урегулировании на востоке Украины, во время встречи в Верховной Раде "обратил внимание участников встречи, что для возвращения территориальной целостности и суверенитета крайне важным является сохранение политического единства внутри страны, ради которого политические силы должны работать как одна национальная команда, отодвигая свои узкопартийные интересы или личные амбиции на второй план". Копия этого сообщения хранится в архивах поисковых систем.

Этот призыв американского дипломата процитировали также информагентства.

Однако позже, в 18.30, вышла обновленная версия этого же сообщения, где вышеупомянутые слова Волкера уже отсутствуют.

Как говорится в обновленном сообщении, на встрече Волкер сказал, что по результатам этой поездки западные партнеры будут определять дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования ситуации. Он также акцентировал внимание на необходимости поддержки людей, проживающих на временно оккупированных территориях, чтобы они знали, что они важны для Украины.

Как известно, специальный представитель администрации США для переговоров по урегулированию на оккупированной части востока Украины Курт Волкер сейчас находится с визитом в Украине.

Недавно Волкер посетил Донбасс, после чего заявил, что в США понимают, что конфликт на Донбассе - не внутренний, а является именно актом агрессии РФ в отношении Украины.