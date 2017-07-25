С сайта Рады исчез призыв Волкера отбросить партийные интересы

646 просмотров
Вторник, 25 июля 2017, 10:21

Пресс-служба Верховной Рады удалила слова спецпредставителя США Курта Волкера, где он призывает политическую элиту Украины отбросить узкопартийные интересы ради единства.

Такое наблюдение сделало "Радио Свобода".

Так, в первоначальном сообщении 24 июля в 16:30 на сайте ВР речь шла о том, что Волкер, представляющий США на переговорах об урегулировании на востоке Украины, во время встречи в Верховной Раде "обратил внимание участников встречи, что для возвращения территориальной целостности и суверенитета крайне важным является сохранение политического единства внутри страны, ради которого политические силы должны работать как одна национальная команда, отодвигая свои узкопартийные интересы или личные амбиции на второй план". Копия этого сообщения хранится в архивах поисковых систем.

Этот призыв американского дипломата процитировали также информагентства.

Однако позже, в 18.30, вышла обновленная версия этого же сообщения, где вышеупомянутые слова Волкера уже отсутствуют.

Как говорится в обновленном сообщении, на встрече Волкер сказал, что по результатам этой поездки западные партнеры будут определять дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования ситуации. Он также акцентировал внимание на необходимости поддержки людей, проживающих на временно оккупированных территориях, чтобы они знали, что они важны для Украины.

Как известно, специальный представитель администрации США для переговоров по урегулированию на оккупированной части востока Украины Курт Волкер сейчас находится с визитом в Украине.

Недавно Волкер посетил Донбасс, после чего заявил, что в США понимают, что конфликт на Донбассе - не внутренний, а является именно актом агрессии РФ в отношении Украины.

Темы: США Донбасс Верховная Рада СМИ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
США рассматривают вопрос о предоставлении Украине оружия – Волкер 25 июля 2017, 09:56
В США суд запретил депортацию более 1,4 тысячи граждан Ирака 25 июля 2017, 08:56
Трамп изучит законопроект конгресса с новыми санкциями против РФ 25 июля 2017, 06:57
powered by lun.ua
Главные новости
Четверо напавших на АТОшников в Днипре попали в больницу – СМИ
Хроника 25 июля. Украинские военные на сафари, а Мистецький Арсенал – без Страшного суда
Во время стрельбы в Днипре были убиты бойцы АТО
В Днипре в результате стрельбы погибли двое, четверо ранены
Все новости
БЖ-гид

Где есть, пить и развлекаться в Тегеране

С музыкой в сердце

Как девочка с аутизмом покорила виолончель