Нардеп Рябчин: Слова Гопко случайно приписали Волкеру

Нардеп от "Батькивщины" Алексей Рябчин утверждает, что слова нардепа Анны Гопко случайно приписали спецпредставителю США Курту Волкеру.

Об этом он написал в своем блоге на "Украинской правде".

"Насколько я понял, произошел инцидент, связанный с технической ошибкой, когда несогласованный текст новости о встрече появился на сайте Верховной Рады, где слова Анны Гопко о необходимом единстве украинских политических сил на международном фронте случайно были приписаны Курту Волкеру", - отметил Рябчин, который также был на встрече со спецпредставителем США.

Он напомнил, что ряд ресурсов со ссылкой на сайт Верховной Рады распространили информацию, что Уолкер якобы давал советы на тему того, что надо делать и как себя вести украинским партиям ради возвращения территориальной целостности нашего государства.

"Как человек, который присутствовал на встрече заявляю, что никаких подобных советов от достопочтенного господина Волкера я не слышал. Обычно профессиональные дипломаты и высокопоставленные чиновники не позволяют себе на официальных протокольных встречах давать любые подобные советы в таком тоне, что может быть расценено как вмешательство в политические дела независимого государства", - написал политик.

Украинская правда