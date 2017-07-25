Нардеп Рябчин: Слова Гопко випадково приписали Волкеру

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Вівторок, 25 липня 2017, 21:33

Нардеп від "Батьківщини" Олексій Рябчин стверджує, що слова нардепа "Самопомочі" Ганни Гопко випадково приписали спецпредставнику США Курту Волкеру.

Про це він написав у своєму блозі на "Українській правді".

"Наскільки я зрозумів, стався інцидент пов'язаний з технічною помилкою, коли неузгоджений текст новини про зустріч з'явився на сайті Верховної Ради, де слова Ганни Гопко про необхідну єдність українських політичних сил на міжнародному фронті випадково були приписані Курту Волкеру", - зазначив Рябчин, який також був на зустрічі зі спецпредставником США.

Він нагадав, що низка ресурсів з посиланням на сайт Верховної Ради розповсюдили інформацію, що Волкер нібито давав поради на тему того, що треба робити і як себе поводити українським партіям заради повернення територіальної цілісності нашої держави.

"Як людина, яка була присутня на зустрічі заявляю, що жодних подібних порад від високоповажного пана Волкера я не чув. Зазвичай, професійні дипломати та високопоставлені чиновники не дозволяють собі на офіційних протокольних зустрічах давати будь-які подібни поради в такому тоні, що може бути розцінено як втручання у політичні справи незалежної держави", - написав політик.

Теми: США Верховна Рада
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