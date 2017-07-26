Палата представителей Конгресса США одобрила новые санкции против РФ

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Среда, 26 июля 2017, 00:58

Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи, несмотря на замечания президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Документ поддержали 419 членов палаты, 3 голосовали против. Закон должен пройти через Сенат, прежде чем он будет отправлен в Белый дом на подпись президента.

Лидеры Сената не уведомили когда рассмотрят законопроект, а в Белом доме сообщили, что президент еще не решил подпишет его.

Как сообщалось, Трамп намерен детально изучить проект закона, подготовленный конгрессом, в котором наряду с односторонними санкциями против Ирана и КНДР предусмотрены более строгие ограничительные меры в отношении России.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщала, что Белый дом поддерживает законопроект о дополнительных санкциях против России и продолжит работать над тем, чтобы санкции были введены.

Темы: санкции США Росcия
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