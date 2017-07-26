За сутки 1 боец получил ранение – штаб АТО

158 просмотров
Среда, 26 июля 2017, 12:58

25 июля в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный получил ранения.

Об этом на брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было, один украинский военный получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве. Инцидент произошел в Попаснянском районе Луганской области", - сказал полковник.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сутки в АТО: 22 обстрела, боевики применили танк 26 июля 2017, 07:55
В штабе АТО рассказали о ночном бое у Катериновки 25 июля 2017, 19:46
Громкое убийство атошникив в Днепре. Все подробности и версии 25 июля 2017, 19:18
powered by lun.ua
Главные новости
Бездеятельность представительства президента в Крыму обойдется в 5,5 млн
Долг Януковича: Лондонский суд сказал ждать рассмотрения апелляции Украины
За сутки 1 боец получил ранение – штаб АТО
СБУ выдворила из Украины российскую журналистку
Все новости
7$ за милю

Как гулять с незнакомцами и зарабатывать деньги

БЖ-гид

Где есть, пить и развлекаться в Тегеране