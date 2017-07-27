Тиллерсон опроверг сообщения о своей отставке

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Четверг, 27 июля 2017, 03:05

Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон опроверг сообщения о своей отставке, которые ранее появились в СМИ.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Тиллерсона, "он не собирается никуда уходить".

Он также отметил, что намерен остаться на своей должности "до тех пор, пока президент разрешит".

Тиллерсон добавил, что отношения с президентом США Дональдом Трампом у него "хоршие".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Тиллерсон подумывает о том, чтобы оставить должность из-за разногласий с Белым домом, включая политику относительно Ирана.

Госдепартамент США опроверг эту иформацию.

Темы: США
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