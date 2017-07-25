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СМИ: Тиллерсон подумывает об отставке

Вторник, 25 июля 2017, 06:12

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон подумывает о том, чтобы оставить должность.

Об этом пишет CNN со ссылкой на несколько источников, близких к его окружению.

Отмечается, что у Тиллерсона имеются множество разногласий с Белым домом, включая политику относительно Ирана.

Как пишет издание, в течение нескольких последних недель по разговорам Тиллерсона с его друзьями создалось впечатление, что он останется на должности по крайней мере до конца года.

Однако два источника CNN заявили, что они не удивятся, если Тиллерсон решит уйти в отставку раньше.

Темы: США
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