Сутки в АТО: 17 обстрелов, один военный ВСУ ранен

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В результате обстрелов один украинский военный получил ранения. Силам АТО пришлось 11 раз открывать ответный огонь.

На Донецком направлении вечером террористы дважды били по позициям сил АТО из гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки.

На Мариупольском направлении крупнокалиберные пулеметы боевиков работали неподалеку поселков Водяное и Марьинка.

На Луганском направлении из стрелкового оружия преступники обстреливали украинские укрепления в Золотом и Станице Луганской. По Новозвановке сепаратисты били из БМП.

В штабе АТО отмечают, что боевики активизировали разведывательную деятельность.

Так, только за прошедшие сутки, украинские военные зафиксировали полет 4 беспилотников боевиков. Кроме того, около 3 часов ночи ВСУ с помощью тепловизора, обнаружили разведгруппу террористов, изучавшую позиции сил АТО в районе поселка Николаевка. После предупредительного огня боевики отошли.