Доба в АТО: 17 обстрілів, один військовий ЗСУ поранений

88 переглядів
Четвер, 27 липня 2017, 06:50

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення. Силам АТО довелося 11 разів відкривати вогонь у відповідь.

На Донецькому напрямку ввечері терористи двічі били по позиціях сил АТО з гранатометів і стрілецької зброї в районі Авдіївки.

На Маріупольському напрямку великокаліберні кулемети бойовиків працювали неподалік селищ Водяне та Мар'їнка.

На Луганському напрямку зі стрілецької зброї злочинці обстрілювали українські укріплення в Золотому і Станиці Луганській. По Новозванівці сепаратисти били з БМП.

У штабі АТО відзначають, що бойовики активізували розвідувальну діяльність.

Так, тільки за минулу добу, українські військові зафіксували політ 4 безпілотників бойовиків. Крім того, близько 3 години ночі ЗСУ за допомогою тепловізора, виявили розвідгрупу терористів, що вивчала позиції сил АТО в районі селища Миколаївка. Після попереджувального вогню бойовики відійшли.

Теми: АТО Донбас Збройні сили
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
День в АТО: 9 обстрілів, один поранений, ЗСУ відстрілювалися 26 липня 2017, 18:20
Мій друг Утьос 26 липня 2017, 15:41
За добу 1 боєць отримав поранення – штаб АТО 26 липня 2017, 12:58
powered by lun.ua
Головні новини
Саакашвілі: Не вийде позбавити мене українського громадянства
Захист Полякова подав апеляцію на рішення суду
ЗМІ: Керівник держпідприємства на посаді нажив елітне житло і автівки
"Беркутівці" не з'являються на суди у справах Євромайдану — адвокат
Усі новини
Хто він?

Узник Освенцима, прозаик, загадковий дідусь, який торгує книгами...

Фото

12 світлин, які перемогли на конкурсі фото з дронів Dronestagram