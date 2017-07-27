Грузия не выдаст Украине Черновецкого – прокуратура

2627 просмотров
Четверг, 27 июля 2017, 09:51

Прокуратура Грузии заявляет, что не получала от Украины требование о передаче Леонида Черновецкого украинской стороне.

Как сообщает "Грузия online" со ссылкой на прокуратуру, даже в случае получения такого требования, это не может произойти, так как Леонид Черновецкий является гражданином Грузии.

"В прокуратуру Грузии не поступало требование о передаче Леонида Черновецкого украинской стороне, однако, и в случае существования такого требования он не может быть передан, так как является гражданином Грузии, а согласно Конституции Грузии передача грузинского гражданина другой стране недопустима", – заявило ведомство.

Сам Черновецкий распространил в Facebook это сообщение.

Ранее пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган заявила, что следователи Генеральной прокуратуры Украины получили разрешение суда на задержание экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

14 июля Леониду Черновецкому сообщили о подозрении по ч.2 ст.364 УК Украины. Ему вменяют незаконное строительство на Парковой дороге в Киеве вертолетной площадки, которой планировал пользоваться тогдашний президент Виктор Янукович.

Темы: Черновецкий Грузия Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд разрешил задержать Черновецкого 26 июля 2017, 12:27
Черновецкий о подозрении: Луценко мне мстит 14 июля 2017, 20:17
ГПУ сообщила подозрение Черновецкому 14 июля 2017, 16:22
powered by lun.ua
Главные новости
АП: Порошенко поддержал прекращение гражданства Саакашвили
Центр Киева перекрыт из-за Крестного хода, полиция на страже
Грузия не выдаст Украине Черновецкого – прокуратура
Хроника 27 июля. День Скниловской трагедии
Все новости
Интервью

Алексей Коган об уличных музыкантах, джазе и фестивалях

"Мастерка"

Отрывок из новой книги Фоззи "Темнеет рано"