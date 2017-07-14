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ГПУ сообщила подозрение Черновецкому

Пятница, 14 июля 2017, 16:22
ГПУ сообщила подозрение Черновецкому
FB Leonid Chernovetskyi

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в пятницу.

Речь идет о досудебное расследовании в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.

Отмечается, что Черновецкий действовал в интересах неустановленных в настоящее время людей из ближайшего окружения бывшего президента Януковича.

Действия мэра выразились в незаконном изъятии, изменении целевого назначения и передачи особо ценных земель в аренду для строительства так называемой вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве, занижении арендной платы за землю, и как следствие  ̶  уничтожении объекта археологического наследия, чем территориальной общине города Киева причинен ущерб на общую сумму более 250 млн грн.

По результатам расследования, 14 июля 2017 года бывшему Киевскому городском голове Л. Черновецкому, в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины, сообщается о подозрении в совершении указанного выше уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Сообщается, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

Украинская правда

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Темы: ГенпрокуратураЧерновецкий
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