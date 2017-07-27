Взрыв машины в Днипре: количество пострадавших возросло

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Четверг, 27 июля 2017, 13:47

В результате взрыва автомобиля в центре Днипра ранения получила еще одна женщина.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Днепропетровской области.

"Также телесные повреждения получила 70-летняя женщина, которая проходила мимо автомобиля. Женщина была доставлена в больницу. После оказания неотложной помощи проходит лечение амбулаторно", - рассказывают правоохранители.

Как сообщалось, в четверг утром в Днипре взорвался автомобиль Opel Astra, в результате чего пострадала женщина-водитель.

Украинская правда

Темы: Днепр чрезвычайное происшествие
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