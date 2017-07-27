Путин отреагировал на санкции США "особым цинизмом"
Президент России Владимир Путин заявил, что если США примут законопроект о новых антироссийских санкциях, это вызовет особые сожаления.
Об этом он сказал после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё, передает РИА Новости.
Путин назвал разработку ограничений "действиями с особым цинизмом".
По его словам, ответ России будет зависеть от окончательного варианта законопроекта, рассматриваемого Вашингтоном.
По мнению президента РФ, расследование Вашингтоном российского вмешательства в выборы говорит о "нарастании в стране антироссийской истерии и внутриполитической борьбы".
При этом Путин отказался оценивать избрание и работу на посту президента США Дональда Трампа, сказав, что это дело не России, а американского народа.
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Как известно, Палата представителей и республиканцы Сената Конгресса США достигли согласия по законопроекту о санкциях против РФ, Ирана и КНДР, что прокладывает путь к передаче законопроекта на подпись президенту Трампу.
Новый законопроект вызвал недовольство в странах Евросоюза и европейских институтах.
Новые санкции предусматривают штрафные санкции для европейских компаний, которые, в частности, будут сотрудничать с российским "Газпромом" при реализации газопровода "Северный поток-2".
27 июля стало известно, что президент США Дональд Трамп может наложить вето на российский санкционный законопроект, но лишь для того, чтобы сделать его более жестким.
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