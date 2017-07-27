Путін відреагував на санкції США "особливим цинізмом"

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Четвер, 27 липня 2017, 18:04

Президент Росії Володимир Путін заявив, що якщо США приймуть законопроект про нові антиросійські санкції, це викличе "особливий жаль".

Про це він сказав після зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністё, передає РИА Новости.

Путін назвав розробку обмежень "діями з особливим цинізмом".

За його словами, відповідь Росії буде залежати від остаточного варіанта законопроекту, розглянутого Вашингтоном.

На думку президента РФ, розслідування Вашингтоном російського втручання у вибори говорить про "наростання в країні антиросійської істерії і внутрішньополітичної боротьби".

При цьому Путін відмовився оцінювати обрання і роботу на посаді президента США Дональда Трампа, сказавши, що це справа не Росії, а американського народу.

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Як відомо, Палата представників та республіканці Сенату Конгресу США досягли згоди щодо законопроекту про санкції проти РФ, Ірану та КНДР, що прокладає шлях до передання законопроекту на підпис президента Трампа. 

Новий законопроект викликав незадоволення в країнах Євросоюзу та європейських інституціях.

Нові санкції передбачають штрафні санкції для європейських компаній, які, зокрема, співпрацюватимуть з російським "Газпромом" при реалізації газопроводу "Північний потік-2".

27 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп може накласти вето на російський санкцій законопроект, але лише для того, щоб зробити його більш жорстким.

Теми: санкції США Росія
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