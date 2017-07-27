МИД требует от России немедленно прекратить преследование украинцев

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением Верховного суда Российской Федерации увеличить до 15 лет срок заключения незаконно осужденного гражданина Украины Руслана Зейтуллаева.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

"Устроенное российской стороной судилище над Русланом Зейтуллаевым является ярким примером применения оккупационными властями репрессий против крымскотатарского народа и нарушения основных прав человека и свобод", - считают в МИД.

Министерство иностранных дел Украины выдвинуло российской стороне требование немедленно прекратить преследование мирных граждан Украины, а также выполнять приказ Международного суда ООН относительно прекращения противоправных действий в отношении представителей крымскотатарского народа.

"Призываем мировое сообщество осудить антигуманную и противоправную деятельность судебных органов Российской Федерации и усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессор с целью освобождения всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России и на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 27 июля Верховный суд России рассмотрел апелляцию гражданина Украины Руслана Зейтуллаева и оставил его за решеткой, увеличив срок заключения с 12 лет до 15. Российские власти считают его виновным в "участии в террористическом сообществе".

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые в этом деле российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что несправедливо преследуются в России.

Верховный суд РФ запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими".

Украинская правда