Российский суд оставил Зейтуллаева за решеткой на 15 лет

Верховный суд России рассмотрел апелляцию гражданина Украины Руслана Зейтуллаева и оставил его за решеткой, увеличив срок заключения с 12 лет до 15.

Об этом сообщает адвокат Эмиль Курбединов.

Прокуратура РФ потребовала увеличить ему срок наказания до 17 лет.



Адвокат Эдем Семедляев также сообщает, что Зейтуллаев, которого оккупационная российская власть задержала в деле "Хизб ут-Тахрир", объявил третью голодовку.

Зейтуллаев требует встречи с украинским консулом и уполномоченным по правам человека Валерией Лутковской. Также он просит допустить в СИЗО Ростова российских правозащитников, представителя Генконсульства Украины, журналистов, которые хотят его посетить в СИЗО.

Также подано ходатайство - вернуть Зейтуллаева, как гражданина Украины, в Украине, и прекратить преследование крымских татар по национальным и религиозным признакам.

"Ходатайство взятое судебной коллегией во внимание, но не относится к предмету судебного разбирательства", - заявил в ответ судья и ходатайство отклонил.

Во время короткого перерыва, пока коллегия находилась в совещательной комнате, общаться с Зейтуллаевым запретили не только адвокатам, но и украинскому консулу, который пришел на заседание.

Зейтуллаев нарисовал в ответ несколько плакатов, в том числе "Репрессии XXI века", эти плакаты он молча показал на камеру, сообщает "Радио Свобода".

26 апреля 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в "участии в террористическом сообществе" и приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Российская прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде России, и дело вновь направили в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаева признали не участником, а организатором террористического сообщества.

Соответствующая статья Уголовного кодекса Украины предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые в этом деле российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что претерпевают несправедливое преследование в России.

Верховный суд РФ запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими".