За прошедшие сутки в зоне АТО погиб боец ВСУ, еще 5 ранены
За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования в зоне АТО 22 раза нарушили перемирие. Пятеро бойцов ВСУ получили ранения, один погиб.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
27 июля с 18 часов и до полуночи российские бандформирования продолжили нарушать режим тишины практически вдоль всей линии разграничения. В свою очередь силы АТО 12 раз применяли оружие.
Так на Луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов боевики били по позициям ВСУ в Крымском, Новозвановке, Новотошковском. В районе Попасной преступники применяли минометы калибра 120 и 82 мм, а по Троицкому вели огонь из вооружения БМП.
На Мариупольском направлении, вечером, под минометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО в Павлополе и Водяном. А по Талаковке, боевики трижды били из гранатометов и стрелкового оружия.
Около 20 часов вечера, преступники полтора часа вели огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям неподалеку Авдеевки, что на Донецком направлении.
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