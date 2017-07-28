Минулої доби в зоні АТО загинув боєць ЗСУ, ще 5 поранено

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П'ятниця, 28 липня 2017, 07:13

Минулої доби незаконні збройні формування в зоні АТО 22 рази порушили перемир’я. П’ятеро бійців ЗСУ отримали поранення, один загинув.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

27 липня з 18 години і до опівночі російські бандформування продовжили порушувати режим тиші практично вздовж усієї лінії розмежування. У свою чергу сили АТО 12 разів застосовували зброю.

Так на Луганському напрямку зі стрілецької зброї і гранатометів бойовики били по позиціях ЗСУ у Кримському, Новозванівці, Новотошківському. В районі Попасної злочинці застосовували міномети калібру 120 та 82 мм, а по Троїцькому вели вогонь з озброєння БМП. 

На Маріупольському напрямку, ввечері, під мінометний вогонь ворога потрапили опорні пункти сил АТО у Павлополі та Водяному. А по Талаківці, бойовики тричі били з гранатометів і стрілецької зброї.

Близько 20 години вечора, злочинці півтори години вели вогонь з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів по українських укріпленнях неподалік Авдіївки, що на Донецькому напрямку.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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