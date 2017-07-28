Палата представителей США одобрила $1.6 млрд для стены на границе с Мексикой

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Пятница, 28 июля 2017, 10:11

Палата представителей Конгресса США одобрил выделение $ 1.6 млрд на проект по строительству стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает CNN.

27 июля Палата представителей проголосовала за законопроект о расходах 1,6 миллиарда долларов на строительство стены вдоль границы США с Мексикой.

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, что Мексика будет платить за стену, поддержанный Палатой представителей законопроект предусматривает расходы денег налогоплательщиков США для строительства стены вдоль юго-западной границы.

Законопроект поддержали 235 голосами, 192 - против.

В январе 2017 президент США Дональд Трамп подписал директиву о строительстве стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой, начав таким образом реализацию одной из своих предвыборных обещаний.

Темы: США Трамп
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