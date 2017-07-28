Мужчина в Марьинке получил ранение

В Марьинке Донецкой области мужчина получил пулевое ранение ноги в своем доме.

Об этом сообщила в Facebook полиция Донецкой области в пятницу.

"Установлено, что вчера вечером 35-летний мужчина получил пулевое ранение ноги, находясь по месту жительства на улице Прокофьева 227. Первую медицинскую помощь получил в больнице г. Курахово. Предварительная квалификация - террористический акт", - говорится в сообщении.

По словам самого мужчины, он получил ранения от пули, которая попала в окно дома.

"По предварительным данным, в то время обстрелов города не было, однако периодически происходят одиночные выстрелы со стороны боевиков", - отмечают правоохранители.

Кроме того, открыто уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса.

Украинская правда