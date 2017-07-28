Троян назвал ложью слухи о его задержании
Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян находится в отпуске, его не задерживали.
Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде" на просьбу прокомментировать информацию, распространенную в СМИ о якобы его задержании на взятке.
"Это полная ложь. Я с 26 июля нахожусь в отпуске. Сейчас - на тренировке в спортзале на Подоле", - сказал Троян.
Представитель МВД Артем Шевченко также опроверг слухи о задержании Трояна.
Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что Трояна якобы задержали.
Татьяна Кусок, УП
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