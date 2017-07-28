Троян назвав брехнею чутки про своє затримання
Заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян перебуває у відпустці, його не затримували.
Про це він сказав у коментарі "Українській правді" на прохання прокоментувати інформацію, поширену у ЗМІ. Про нібито його затримання на хабарі.
"Це повна брехня. Я з 26 липня перебуває у відпустці. Зараз на тренуванні у спортзалі на Подолі", - сказав Троян.
Речник МВС Артем Шевченко також спростував чутки про затримання Трояна.
Раніше деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Трояна нібито затримали.
Тетяна Кусок, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.