Троян назвав брехнею чутки про своє затримання

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П'ятниця, 28 липня 2017, 14:46

Заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян перебуває у відпустці, його не затримували.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді" на прохання прокоментувати інформацію, поширену у ЗМІ. Про нібито його затримання на хабарі.

 "Це повна брехня. Я з 26 липня перебуває у відпустці. Зараз на тренуванні у спортзалі на Подолі", - сказав Троян.

Речник МВС Артем Шевченко також спростував чутки про затримання Трояна.

Раніше деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Трояна нібито затримали.

Тетяна Кусок, УП

Теми: МВС Аваков
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