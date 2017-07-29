В Белой Церкви из-за аварии на ТЭЦ вытекла серная кислота
В г. Белая Церковь Киевской области на предприятии ТЭЦ в результате аварии на одном из резервуаров вытекла примерно 1 тонна серной кислоты.
Об этом сообщил в пятницу в Facebook мэр города Геннадий Дикий.
"Сегодня в 13:45 на предприятии ТЭЦ в результате аварии на одном из резервуаров, состоялась розгеметизация в объем бетонного обвалования. В результате вытекла примерно 1 тонна серной кислоты. Силами аварийного звена предприятия ТЭЦ была устранена протечка и проведены работы по обезвреживанию данного вещества. Пострадавших нет", - сообщил мэр.
Он добавил, что угрозы жизни и здоровью людей нет.
По данным контроля качества воздуха на 18 часов пятницы, никаких превышений по серосодержащим и хлорсодержащим веществам в районе аварии нет, подчеркнул Дикий.
Украинская правда
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