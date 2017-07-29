Штаб: В зоне АТО 1 военный погиб, 6 получили ранения

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Суббота, 29 июля 2017, 19:14

В субботу боевики обстреляли силы АТО вблизи Красногоровки, в результате чего один военный ВСУ погиб, 6 получили ранения.

Об этом сообщили вечером 29 июля в пресс-центре штаба АТО.

"На Мариупольском направлении около 8:00 преступники ударили из 120-мм миномета по позициям сил АТО на подступах к Красногоровки. Три мины легли недалеко от нашего опорного пункта, в результате этого обстрела один военнослужащий ВС Украины погиб, шестеро получили ранения различной степени", - отметили в штабе.

Второй факт применения боевиками оружия зафиксировано неподалеку Новотошковское, где был открыт огонь из гранатометов.

Украинская правда

Темы: АТО жертвы Донбасс
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