Семья россиян попросилась в беженцы на границе Украины
В одном из пунктов пропуска на границе с Россией семья россиян попросила статус беженцев в Украине.
Это произошло вечером 2 июля, сообщает Государственная пограничная служба.
32-летний гражданин Российской Федерации и его 33-летняя жена, тоже гражданка России, пришли на границу пешком с маленьким ребенком – и при контроле попросили пограничников предоставить им статус беженцев.
Во время беседы супруги рассказали, что из-за политического преследования они вынуждены просить статус беженцев.
"Преследование россиян начались после высказывания мужчиной своей позиции о смене власти в РФ. За это он был привлечен к уголовной ответственности, а сейчас подвергается дальнейшему преследованию", – пересказывают пограничники.
После оформления соответствующих документов семью россиян направили в Государственную миграционную службу Украины.
Алена Рощенко, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.