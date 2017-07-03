Семья россиян попросилась в беженцы на границе Украины

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Понедельник, 3 июля 2017, 13:02

В одном из пунктов пропуска на границе с Россией семья россиян попросила статус беженцев в Украине.

Это произошло вечером 2 июля, сообщает Государственная пограничная служба.

32-летний гражданин Российской Федерации и его 33-летняя жена, тоже гражданка России, пришли на границу пешком с маленьким ребенком – и при контроле попросили пограничников предоставить им статус беженцев.

Во время беседы супруги рассказали, что из-за политического преследования они вынуждены просить статус беженцев.

"Преследование россиян начались после высказывания мужчиной своей позиции о смене власти в РФ. За это он был привлечен к уголовной ответственности, а сейчас подвергается дальнейшему преследованию", – пересказывают пограничники.



После оформления соответствующих документов семью россиян направили в Государственную миграционную службу Украины.

Алена Рощенко, УП

Темы: Росcия граница Пограничная служба
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