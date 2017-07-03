Сім’я росіян попросилася в біженці на кордоні України

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Понеділок, 3 липня 2017, 13:02

В одному з пунктів пропуску на кордоні з Росією сім’я росіян попросила статус біженців в Україні.

Це сталося ввечері 2 липня, повідомляє Державна прикордонна служба.

32-річний громадянин Російської Федерації та його 33-річна дружина, теж громадянка Росії, прийшли до кордону пішки з маленькою дитиною – і під час контролю попросили прикордонників надати їм статус біженців.

Під час бесіди подружжя розповіло, що через політичне переслідування вони змушені просити статус біженців.

"Переслідування росіян почалися після висловлювання чоловіка своєї позиції про зміну влади в РФ. За це він був притягнутий до кримінальної відповідальності, а нині зазнає подальшого переслідування", – переповідають прикордонники.

Після оформлення відповідних документів сім’ю росіян направили до Державної міграційної служби України.

Олена Рощенко, УП

Теми: Росія кордон Прикордонна служба
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