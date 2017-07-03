В НАТО увидели новую угрозу для Украины от РФ

В НАТО опасаются, что запланированные российско-белорусские учения "Запад-2017" могут серьезно ухудшить ситуацию в Украине.

Об этом заявил руководитель отдела оборонных возможностей директората оборонной политики НАТО Эндрю Бадда на семинаре Роуза-Рота "Безопасность и стабильность в Украине и Черноморском регионе" в Киеве в понедельник.

"Кавказ-2012" (командно-штабные учения Южного военного округа, которые проходили 17-23 сентября 2012 года в Вооруженных силах России) помогли россиянам захватить часть территории Грузии, поэтому учения "Запад-2017" вызывают обеспокоенность на Западе, это может серьезно повлиять на ситуацию относительно Украины", - цитирует его "Интерфакс-Украина".

По словам Бадды, учения "Запад-2017" предусматривают "серьезные масштабные перемещения сил по железной дороге" и другие мероприятия, которые не могут не вызывать опасений.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Литву говорил, что НАТО будет следить за российско-белорусскими учениями "Запад-2017", которые пройдут осенью.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на VIII сессии Межпарламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы в Варшаве заявил, что учения "Запад-2017" могут быть использованы для прямой агрессии или диверсионных действий против Украины.

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что на этих учениях будут отрабатываться наступательные операции в европейском направлении, в частности на Литву и Польшу.