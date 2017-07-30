Польша готова ответить Европейской комиссии по поводу судебной реформы

96 просмотров
Воскресенье, 30 июля 2017, 04:21

Польша готова дать ответ на запуск Европейской комиссией процедуры ввода санкций за нарушение законодательства ЕС из-за судебной реформы.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны.

Польским законодательством установлен возрастной порог, по которому судьи должны уйти в отставку. В МИД Польше заявили, что судья должен уйти со своего поста, когда ему исполнится 67 лет.

"Мы утверждаем, что роль председателей судов в судебной системе Польши носит преимущественно административный характер, в то время как их действия не оказывают влияние на правовой статус сторон. Специальными делами занимаются судьи, которые и принимают важные процессуальные решения. Более того, все процессуальные гарантии и средства правовой защиты продолжают оставаться в силе", — сказано в заявлении польского Министерства иностранных дел.

Как сообщалось, Европейская комиссия начала процедуру привлечения к ответственности Польши за нарушение законодательства ЕС из-за судебной реформы. Варшаве дали месяц, чтобы дать ответ на замечания Брюсселя.

Главное беспокойство в Еврокомиссии вызывает положение закона о судах ординарной юрисдикции. Оно касается введения разного возраста для выхода на пенсию судей мужчин и женщин.

Напомним, 24 июля президент Польши Дуда наложил вето на противоречивые законы о Верховном суде и Национальном совете судей.

Одобрение этих законов польским парламентом вызвало массовые протесты внутри Польши и критику за рубежом.

25 июля президент Польши Дуда подписал один из трех законов, принятых парламентом Польши в рамках противоречивой судебной реформы, инициированной правительством.

Темы: Польша Еврокомиссия санкции
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Еврокомиссия открыла дело против Польши из-за судебной реформы 29 июля 2017, 14:27
В Польшу поездом "Ковель-Холм" ездят в 4 раза больше пассажиров, чем обратно 25 июля 2017, 19:12
Польский раскол: что изменит для Варшавы и Киева конфликт между президентом и партией власти 25 июля 2017, 15:34
powered by lun.ua
Главные новости
Саакашвили: В анкете на получение украинского гражданства не моя подпись
Волкова взяли под стражу на 60 суток
Штаб: В зоне АТО 1 военный погиб, 6 получили ранения
СБУ: Информация о причастности Трояна к вымогательству не подтвердилась
Все новости
Необычный сомелье

Как это – профессионально дегустировать воду

Кто он?

Узник Освенцима, прозаик, загадочный дедушка, который торгует книгами...