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Еврокомиссия открыла дело против Польши из-за судебной реформы

Суббота, 29 июля 2017, 14:27

Европейская комиссия начала процедуру привлечения к ответственности Польши за нарушение законодательства ЕС из-за судебной реформы. Варшаве дали месяц, чтобы дать ответ на замечания Брюсселя.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, опубликованном на сайте 29 июля.

В среду, 26 июля, в Еврокомиссии решили начать санкционные процедуры против Варшавы. Накануне в Польше был опубликован закон о судах ординарной юрисдикции, поэтому процедура ЕК официально запущена.

Главное беспокойство в Еврокомиссии вызывает положение закона о судах ординарной юрисдикции. Оно касается введения разного возраста для выхода на пенсию мужчин (65) и женщин-судей (60).

В Еврокомиссии также обеспокоены полномочиями министра юстиции Польши продлевать мандат судей, которые достигли пенсионного возраста.

Еврокомиссия направила в Варшаву письмо с сообщением о нарушении процедуры. У Польши есть месяц, чтобы предоставить свой ответ.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, если рекомендации Еврокомиссии не будут выполнены, ЕС немедленно активирует процедуру статьи 7. Она предусматривает введение дисциплинарного наказания.

Напомним, 24 июля президент Польши Дуда наложил вето на противоречивые законы о Верховном суде и Национальном совете судей.

Одобрение этих законов польским парламентом вызвало массовые протесты внутри Польши и критику за рубежом.

25 июля президент Польши Дуда подписал один из трех законов, принятых парламентом Польши в рамках противоречивой судебной реформы, инициированной правительством.

Европейская правда

Темы: Польша
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