ФСБ взялось за хищение российского оружия, которое отправили на оккупированный Донбасс

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Воскресенье, 30 июля 2017, 16:44

ФСБ РФ расследует факты хищения с баз хранения ВС РФ оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, согласно документам якобы были отправлены в оккупированных Донецка и Луганска.

Об этом 30 июля сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, руководство РФ проводит мероприятия по недопущению вооружения оппозиционных сил и запрещенных на территории России общественно-политических движений и организаций.

"Командованием российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей под контролем ФСБ РФ начато проведение комплексных мероприятий по выявлению и пресечению каналов контрабанды оружия и боеприпасов на территорию РФ, организованных российскими военнослужащими и представителями спецслужб", - сообщили в разведке.

В частях боевиков проводят работу спецкомиссии РАО ВС РФ, в состав которых включены сотрудники ФСБ РФ.

"Комиссиями выявлены многочисленные нарушения учета и хранения оружия и боеприпасов, а также факты сокрытия неучтенного вооружения", - говорится в сообщении.

Темы: Джемилев Росcия оружие
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