ФСБ взялося за розкрадання російської зброї, яку відправили на окупований Донбас

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Неділя, 30 липня 2017, 16:44

ФСБ РФ розслідує факти розкрадання з баз зберігання ЗС РФ зброї, боєприпасів та вибухових речовин, які згідно документів начебто були відправлені до окупованих Донецька та Луганська. 

Про це 30 липня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. 

За даними розвідки, керівництво РФ проводить заходи з недопущення озброєння опозиційних сил і заборонених на території Росії суспільно-політичних рухів і організацій.

"Командуванням російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей під контролем ФСБ РФ розпочато проведення комплексних заходів з виявлення та припинення каналів контрабанди зброї і боєприпасів на територію РФ, організованих російськими військовослужбовцями та представниками спецслужб", - повідомили у розвідці. 

У частинах бойовиків проводять роботу спецкомісії РАО ЗС РФ, до складу яких включені співробітники ФСБ РФ.

"Комісіями виявлені чисельні порушення обліку та зберігання зброї і боєприпасів, а також факти приховування не облікованого озброєння", - йдеться у повідомленні. 

Теми: Джемілєв Росія зброя
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