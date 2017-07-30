США испытали систему противоракетной обороны

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Воскресенье, 30 июля 2017, 19:38

Агентство по противоракетной обороне США провело успешные противоракетные испытания с использованием системы противоракетной обороны THAAD.

Об этом пишет Голос Америки со ссылкой на информацию Агентства.

Баллистическая ракета средней дальности была запущена самолетом ВВС США над Тихим океаном. Система THAAD, расположенная на Аляске, обнаружила, отследила и перехватила цель.

Из 15 тестов системы THAAD это стало 15-м успешным перехватом, отметили военные США.

Как известно, 28 июля КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты. Лидер КНДР заявил, что его страна уже имеет ракеты, которые могут нанести удар всей континентальной части Соединенных Штатов.

Как отмечает Reuters, последний тест системы противоракетной обороны THAAD был запланирован задолго до последнего запуска ракеты Северной Кореей.

Темы: США оружие
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