В Турции туристический автобус попал в ДТП, 26 пострадавших
В Турции в южном районе Кайсери Яхьялы днем 30 июля туристический автобус попал в ДТП.
Об этом сообщает Haberler.
В результате аварии пострадали 26 человек. Они были госпитализированы в государственную больницу в городе Кайсери.
Автобус направлялся из Адана на водопад Капузбашы.
Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Департамент Консульской службы МИД Украины, украинцы в ДТП не пострадали.
"Среди пострадавших в ДТП в Кайсери (Турция) украинцев нет", – говорится в сообщении.
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